Santos de Diniz vence clássico por 2 a 0

Neste domingo (20), Santos e São Paulo se enfrentaram na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Peixe teve atuação coletiva melhor que o Tricolor e saiu com a vitória por 2 a 0, voltando a vencer na competição. O São Paulo segue sem vencer no Brasielirão.

Agora, os dois times voltam a campo para a próxima rodada do Brasileirão. O Santos pega o Grêmio, na quinta-feira (24), às 21h30, na Arena do Grêmio, enquanto o São Paulo encara o Cuiabá, na quarta-feira (23), às 19h, no Estádio do Morumbi.

Fonte: Lance