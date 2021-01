Santos fecha patrocinador máster para final da Libertadores

Fortnite será o patrocinador pontual máster do Santos na final da Libertadores da América contra o Palmeiras no próximo sábado, no Maracanã.

Fortnite é o maior jogo do mundo, com 350 milhões de contas e 2,5 bilhões de conexões. A Epic Games foi fundada em 1991 e é uma companhia de entretenimento interativo e provedora de tecnologia motora 3D.

“Futebol é consistentemente um dos principais esportes que nossos jogadores nos pedem para ver e experimentar no Fortnite. Estamos animados com a parceria com o Santos para trazer ‘o jogo bonito’ para os fãs de Fortnite de todo o mundo”, comentou Nate Nanzer, Head of Global Partnerships da Epic Games.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente Andres Rueda cogitou a possibilidade de um contrato maior após a final.

“Marca muito alinhada com o Santos, jovem, moderna. Inicialmente para a final, mas acreditamos na possibilidade de um contrato de médio ou longo prazo”, falou.

O Santos foi um dos 23 clubes participantes de uma ativação global para trazer o futebol ao Fortnite na semana passada.

“A relação das indústrias do futebol e e-Sports se torna cada vez mais sofisticada e com variados formatos: clubes que participam de modalidades com equipes competitivas, licenciamentos de marcas dos clubes dentro dos games e patrocínios em uniformes utilizando futebol como plataforma para marcas globais e valiosas de games. O Santos participa ativamente de todos esses formatos e entende como estratégicas tais iniciativas”, avaliou Marcelo Frazão, executivo de marketing.

Fonte: Terra