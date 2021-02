Santos se reúne com Tiago Nunes e espera contraproposta

O Santos negocia a contratação de Tiago Nunes para substituir Cuca. O Peixe se reuniu com o técnico nos últimos dias e agora busca um acerto financeiro com seus representantes.

Tiago não é a única opção do Alvinegro, mas é quem larga na frente neste momento. Ele gostou do projeto apresentado pelo Santos e está disposto a readequar seu salário.

O Peixe aceita pagar cerca de metade do que Tiago Nunes e sua comissão recebiam no Corinthians. Uma contraproposta do estafe do profissional deve ser feita nos próximos dias.

Tiago se animou com a procura do Santos. Ele sabe das dificuldades financeiras e se vê capaz de potencializar o Peixe por meio dos jovens jogadores do atual elenco profissional e dos que podem chegar da base.

Outro ponto positivo na visão do treinador é a presença de Marinho e Soteldo. Ter dois pontas de alto nível foi algo que Tiago Nunes tentou e não conseguiu no Corinthians.

O Santos enxerga em Tiago um técnico moderno, estudioso, capaz de ajudar no projeto de curto e médio prazo e de reeditar o ótimo desempenho no Athletico-PR campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Tiago tem 40 anos, começou no São Luiz e passou por Luverdense, Rio Branco, Sapucaiense, Nacional, Riograndense, Bagé, União Frederiquense, base do Grêmio, Juventude e Ferroviária, São Paulo (RS), Veranópolis, sub-23 do Athletico-PR, time profissional do Athletico e Corinthians. Ele está livre no mercado desde setembro, quando foi demitido do Timão.

A diretoria santista sondou cinco técnicos nos últimos dias. Tiago Nunes é o mais cotado atualmente, mas o Peixe adota cautela por essa definição para diminuir a chance de erro. Hernán Crespo, ex-Defensa y Justicia (ARG), foi considerado caro. Ele negocia com o São Paulo.

Cuca até o fim do Campeonato Brasileiro?

O Santos procura um novo técnico, mas quer Cuca até o fim do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem quatro jogos para tentar vaga na próxima edição da Libertadores da América.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Alvinegro soube da saída de Cuca e começou a buscar opções no mercado na semana passada. O clube, porém, espera ter Cuca nessa transição. E Cuca está disposto a ajudar.

O Santos sinalizou aumento salarial e descanso entre o fim do Brasileirão e o início do Paulistão, mas Cuca está decidido a sair. Há quem ainda tente convencê-lo no Peixe. A chance é remotíssima.

Cuca sabe das limitações financeiras do Santos e não quer correr o risco de ficar e ser cobrado por bons resultados durante a reformulação no clube. Ele entende que o Peixe foi além da expectativa diante de tantos problemas nos últimos meses e agora seria difícil dar um passo atrás e fazer o torcedor compreender a possível perda de competitividade.

O vice-campeonato da Libertadores para o Palmeiras abalou o técnico, que já pensava em sair antes mesmo da decisão. O Alvinegro perdeu Lucas Veríssimo e Diego Pituca e pode vender mais titulares.

O Santos é o 10º colocado, com 47 pontos, e tenta obter a vaga na próxima Libertadores. O Peixe enfrentará Coritiba, Corinthians e Fluminense (Vila Belmiro) e Bahia (Fonte Nova).

Fonte: Terra