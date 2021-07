O Santos manteve o bom retrospecto como mandante e venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe foram marcados por Marcos Guilherme e Zé é Ivaldo (contra).

Com o resultado, o Santos subiu para a sexta colocação na classificação, com 15 pontos ganhos. Na próxima rodada, sábado, o Peixe faz o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Fonte: Lance -DIÁRIO DO PEIXE