São Caetano desiste de disputar a Série D do Brasileiro

O São Caetano anunciou nesta quarta-feira, em comunicado, que solicitou à Federação Paulista de Futebol que seja retirado da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube do ABC, a medida é consequência da Covid-19, o novo coronavírus.

A Federação confirmou ao GloboEsporte.com a desistência do São Caetano.

Diz o comunicado do clube:

“Em virtude da pandemia do Covid-19, o São Caetano Futebol Ltda encaminhou ofício nesta quarta-feira, junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), solicitando a sua desistência da Série D do Campeonato Brasileiro. Competição que estava programada para iniciar em maio.

Esta foi uma medida bastante pensada e extrema, que infelizmente precisou ser tomada, em decorrência dos problemas e todas as incertezas que envolvem o futebol brasileiro e o seu calendário de competições.

Queremos desta forma preservar a saúde financeira do clube em um momento de grande dificuldade para honrar compromissos já estabelecidos com jogadores, comissão técnica e todo o quadro de funcionários.”

O regulamento da Série D estabelece que os participantes poderiam solicitar desistência da competição até 13 de março (50 dias antes do início da disputa) – e que, depois dessa data, a desistência seria considerada abandono. O documento também afirma que o substituto será aquele melhor classificado no torneio de origem do clube desistente.

O São Caetano garantiu vaga como campeão da Copa Paulista do ano passado, tendo o XV de Piracibaba como vice, e pôde escolher entre uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil. Preferiu a Série D, deixando o outro torneio para o XV. O terceiro colocado foi o Mirassol, que já está na Série D, e o quarto foi o EC São Bernardo, que joga a Série A3 paulista.

A Federação Paulista de Futebol disse ao GloboEsporte.com que definirá nesta quarta-feira quem tem direito à vaga e aí consultará o clube para saber se ele tem interesse.

O Azulão integra o Grupo 8 da competição nacional, ao lado de equipes do Sul do Brasil e de outro paulista, o Novorizontino. São 68 clubes participantes. Os quatro melhores sobem para a Série C.

O São Caetano, que já foi finalista do Brasileirão e da Libertadores, também está na Série A2 do Campeonato Paulista. A disputa está paralisada em função do novo coronavírus. Foram realizadas 12 rodadas, e o Azulão ocupa a sexta colocação.

