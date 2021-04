“São obras de humanização para nossa cidade”, diz Ronaldo Lopes sobre Meu Bairro Melhor

Um programa desenvolvido com recursos próprios da Prefeitura de Penedo, projetado por arquiteta e acompanhado por engenheiros civis que integram o primeiro escalão do governo Crescendo Com Seu Povo, sob a liderança do Prefeito Ronaldo Lopes, também profissional formado em Engenheiro Civil.

O perfil do Meu Bairro Melhor é um diferencial da nova administração da cidade histórica, programa da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas lançado nesta quarta-feira, 07, no bairro Senhor do Bonfim, mais conhecido como Oiteiro.

De imediato, os serviços começaram no acesso à comunidade remanescente quilombola, a partir da Rodovia Mário Freire Leahy. O trecho asfaltado vai ganhar calçadas, com acessibilidade para cadeirantes, meio-fio e linha d’água.

Os espaços públicos serão todos revitalizados, mantendo monumentos como o obelisco da Praça Senhor do Bonfim, atendendo pedido da própria comunidade que precisa colaborar contra a depredação do patrimônio público.

“N ós vamos recuperar a praça, o Mirante do Cristo, a quadra de esportes, melhorar acessos, fazer calçadas, arborizar mais espaços públicos que servem ao convívio das pessoas. São obras que humanizam o bairro, humanizam a nossa cidade e tudo isso perde o sentido se os moradores não colaborarem, no sentido de preservar o que pertence a eles, ao povo de Penedo”, destaca Ronaldo Lopes.

“O nosso bairro está sendo agraciado com esse programa e, com certeza, isso vai gerar mais valorização para toda a comunidade do Senhor do Bonfim. Tudo isso é muito gratificante, principalmente para quem é presidente de associação que está sempre na luta por melhorias, fazendo reivindicações em nome do bairro”, destacou a líder comunitária Jó, como Josilene Xavier Soares Vieira é mais conhecida, agradecendo e parabenizando pela escolha do Oiteiro para início do Meu Bairro Melhor.

O prefeito penedense ressalta ainda que os demais bairros e povoados – em sua maioria já atendidos com ações desenvolvidas em parceria com o Governo de Alagoas e também por iniciativas próprias da gestão Crescendo Com Seu Povo – serão contemplados com ações específicas do Meu Bairro Melhor.

O cronograma e a velocidade da execução do programa dependem basicamente de quanto o município arrecadará para financiar os investimentos que geram melhor qualidade de vida, daí a importância do pagamento de impostos e tributos municipais.

“Qualquer pessoa que more ou visite Penedo poderá comprovar o que é feito com os recursos que arrecadamos. Qualquer um poderá ver o retorno gerado, a partir de impostos como IPTU ou ISS. São pequenas obras que fazem muita diferença para os moradores, tudo feito com nosso pessoal e recurso, gerando benefícios diretos para todos em atendimento a reivindicações antigas dos penedenses”, arremata Ronaldo Lopes.

por Fernando Vinícius – Decom PMP