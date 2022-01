São Paulo anuncia a contratação do meio-campista Patrick

O São Paulo anunciou neste sábado a contratação do meia Patrick, que estava no Internacional O jogador é o quarto reforço tricolor para a temporada de 2022.

– O Pantera Negra é do Tricolor! – escreveu o São Paulo numa rede social.

O Tricolor vai adquirir parte dos direitos econômicos do jogador, que assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2023.

Patrick tem 29 anos e está no Inter desde 2018. No último Brasileirão, fez 30 jogos e um gol.

O São Paulo já contratou outros três atletas para a próxima temporada: chegaram o lateral Rafinha e o meia-atacante Alisson, que estavam no Grêmio, e o goleiro Jandrei, reserva do Santos no Brasileiro do ano passado.

O clube tem como metas também a contratação de um ponta driblador – Soteldo é o alvo principal – e um zagueiro para ser opção a Arboleda e Miranda.

Fonte: GE