São Paulo bate o Palmeiras e quebra tabu no Paulistão

O São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por Pablo, aos 16 minutos do segundo tempo, após erro na saída de bola palmeirense.

Com esse resultado, o Tricolor continua na liderança do Grupo B, com 19 pontos, enquanto o Verdão é o segundo colocado do Grupo C, com oito pontos conquistados durante a campanha. Agora, o clube do Morumbi enfrenta o Sporting Cristal (PER), na próxima terça-feira (20), às 21h30, no Peru. Já o Palmeiras pega o Botafogo no domingo (20), fora de casa, às 20h, pelo estadual.

Fonte: Terra