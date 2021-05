São Paulo bate o Palmeiras por 2 a 0 e é campeão paulista

É o fim do jejum! O São Paulo é o campeão do Paulista de 2021. O time volta a levantar uma taça após quase nove anos de seca. O Tricolor bateu o Palmeiras por 2 a 0 neste domingo, 23, e conquistou seu 22ª título estadual.

A taça foi incontestável. A melhor campanha do Campeonato com onze vitórias, quatro empates e somente uma derrota. Foram 38 gols marcados em dezesseis partidas, o melhor ataque do torneio.

O time de Hernán Crespo mereceu muito o título, priorizando e dominando o torneio do começo ao fim.

Na partida da final, o Tricolor mostrou sua qualidade técnica para vencer por 2 a 0 um rival muito bem montado na defesa. Com gols de Luan, cria da base, e Luciano, craque da equipe.

