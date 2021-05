São Paulo busca empate nos acréscimos contra o Corinthians

O Corinthians manteve o tabu de nunca ter perdido para o São Paulo, na Neo Química Arena, mas deixou escapar a vitória no último minuto no Majestoso deste domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O clássico terminou empatado em 2 a 2.

O Corinthians saiu perdendo, aos 15 minutos do primeiro tempo, com um gol do zagueiro Miranda, que foi às redes pela primeira vez, desde o seu retorno ao futebol brasileiro, nesta temporada. O empate corintiano veio ainda na etapa inicial, com Luan. A virada saiu do banco de reservas, com Gustavo Mosquito, que entrou no decorrer da partida e anotou o segundo tento do Corinthians, aos 40 minutos da etapa final. Porém, quando o triunfo parecia encaminhado, João Victor acabou cometendo um pênalti, convertido por Luciano, já nos acréscimos da partida.

Com o resultado, o Corinthians chega ao 14ª jogo contra o São Paulo, na Neo Química Arena, sem nunca ter perdido, são dez vitórias e quatro empates.

Fonte: LANCE