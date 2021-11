São Paulo empata com Athletico e rebaixamento ainda é risco

São Paulo e Athletico-PR não saíram do 0 a 0 no Morumbi, nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni dominou o jogo do começo ao fim, mas perdeu boas chances, esbarrou no goleiro Santos e não conseguiu emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio nacional. Com o resultado, as equipes seguem preocupadas com a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Athletico-PR assume a 12ª posição, com 42 pontos. O São Paulo tem a mesma pontuação, mas, por critérios de desempate, aparece na 14ª posição.

Empolgada com a vitória no clássico com o Palmeiras, a torcida são-paulina compareceu em peso no Morumbi. Rubro-negros e tricolores entraram em campo em sintonias completamente diferentes. O time paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana no fim de semana e teve dificuldades para entender o ritmo da partida. Já o São Paulo apostou na intensidade desde o apito inicial.

O próximo compromisso do Athletico é novamente na capital paulista. No domingo, às 16h, visita o Corinthians na Neo Química Arena. O São Paulo, por sua vez, recebe o Sport, no Morumbi, no sábado, Às 21h30.

por Marcos Antomil – Terra