São Paulo perde do 4 de Julho e sai atrás na Copa do Brasil

O São Paulo começou a Copa do Brasil com o pé esquerdo. Jogando em Teresina, no Piauí, o Tricolor acabou sendo derrota para o 4 de Julho por 3 a 2. A equipe piauiense começou ganhando, levou a virada, mas virou novamente e saiu vencedor do confronto.

Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo sábado (05), o São Paulo enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, às 19h. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (8), às 19h, no Morumbi. Um empate classifica a equipe piauiense. Se o Tricolor vencer por um gol de diferença leva a partida aos pênaltis.

Fonte: Lance