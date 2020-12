São Paulo vence o Sport e se garante na liderança

Uma jogada ensaiada na batida de escanteio garantiu ao São Paulo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, desta vez em duelo válido pela 24ª rodada.

Na tarde deste domingo, o time de Fernando Diniz fez 1 a 0 em cima do Sport Recife, no Morumbi, graças a gol de Luciano e assistência de Daniel Alves.

Na tabela

O resultado levou o São Paulo aos 47 pontos e deixou o Tricolor mais líder do que nunca. Já o Leão estacionou nos 24 pontos e ocupa a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Resumo do jogo

Jair Ventura escalou três zagueiros, três volantes e armou os visitantes no famoso 5-4-1 para tentar frear o ímpeto são-paulino.

A estratégia, porém, não deu certo. Em pouco tempo, Luan Polli precisou trabalhar em finalização de Igor Gomes e não teve muito o que fazer quando Luciano entrou na área como “elemento surpresa” e mandou a bola para as redes depois de cobrança de escanteio de Daniel Alves, aos 13 minutos.

O ritmo tricolor caiu após o gol. No segundo tempo, o desempenho individual também deixou a desejar. O Sport saiu um pouco mais, após as substituições de Jair Ventura, mas sequer chegou perto do gol de Volpi.

O São Paulo, mesmo sem uma grande atuação, administrou bem o resultado, por pouco não ampliou o placar e, no fim, debaixo de uma forte e repentina chuva, confirmou a vitória, que levou o time ao 16º jogo seguido sem perder no Brasileirão.

E agora?

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando enfrentatá o Botafogo, às 21h30, de novo no Morumbi, em confronto atrasado, pela 18ª rodada.

O Sport Recife vai receber o Coritiba, domingo, na Ilha do Retiro, às 18h15.

Fonte: Terra