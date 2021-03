Sarah é a oitava eliminada do ‘BBB 21’, com 76,76% dos votos

Em noite de eliminação no “Big Brother Brasil 21”, nesta terça-feira (30/03), o protagonista foi a quebra de alianças. Com 76,76% dos votos, Sarah foi a oitava escolhida pelo público para deixar a casa mais vigiada do país, na disputa contra Rodolffo, que recebeu 22% dos votos, e Juliette, 1,24%. Ambus antigos amigos e cúmplices da consultora de marketing no início do reality show da Globo.

No discurso de eliminação, o apresentador Tiago Leifert falou sobre confiança. “A gente é programado para confiar nas pessoas. Quando a gente chega em lugares novos quer confiar nas pessoas. É nossa posição padrão é confiar. Se reunir em tribos é mais fácil para sobreviver. Mas a posição padrão no ‘BBB’ é não confiar. Vocês entram assustados. E esse confito cria em vocês paranoias”, afirmou.

Desesperado, Gilberto ficou inconformado com a saída da parceira, e se culpou por sua eliminação. “A culpa é minha! A culpa é minha”, gritou o economista pela casa.

No programa ao vivo, os emparedados falaram sobre a situação. “Estou muito triste por estar indo com dois colegas, mas tenho fé que o melhor vai acontecer, acredito na justiça do público”, relatou Juliette. Bastião, que participa de seu segundo Paredão seguido esteve mais calmo. “Tô calejado, qualquer resultado que acontecer eu testou firme”, disse. Sarahh era a mais assustada: “Muito tensa, com medo, mas tá nas mãos de Deus e ele sabe o que é melhor para cada um de nós“.

