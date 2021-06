Sarah negocia programa de turismo e gastronomia na TV aberta

Ter feito parte do G3 no “BBB 21” pode ser o passaporte para uma vida bem-sucedida aqui fora. Gilberto Nogueira e Juliette Freire estão milionários , e Sarah Andrade está correndo atrás do seu lugar nesse pódio também. A ex-BBB, que é de Brasília e morou no exterior por alguns anos, parece ter desistido de passar mais uma temporada longe do país.

Segundo apurado pelo jornal Extra, Sarah negocia um programa na TV aberta. A marketeira foi chamada pelo SBT para desenvolver um projeto voltado para as áreas de turismo e gastronomia. Se Silvio Santos gostar do piloto, ela vai apresentar o próprio programa. No momento, Sarah é agenciada pela mesma empresa que gerencia as carreiras de Whindersson Nunes e Gkay.

Além disso, a loira está à procura de um apartamento para chamar de seu em São Paulo. Instalada provisoriamente num apart-hotel, Sarah diz estar cansada de andar com malas de um lado para o outro desde janeiro, quando entrou no programa. E com isso também quer um porto seguro na capital paulista.

Fonte: Por iG Gente | O Globo