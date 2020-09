Sarampo: campanha de vacinação para adultos é prorrogada em todo o país

O Ministério da Saúde anunciou que a campanha de vacinação contra o sarampo será prorrogada em todo o país. Confira mais informações, aqui no Saúdelab.

Sobre a vacinação, anteriormente ela estava prevista para ser encerrada nessa próxima segunda-feira (31/08/2020). Contudo, mediante a baixa adesão populacional à campanha, fez-se necessário aderir pela sua prorrogação.

Continue lendo para conferir até quando é possível realizar a vacina contra essa grave doença e quem deve tomá-la.

Campanha de vacinação contra o sarampo continua

A prorrogação, segundo o próprio Ministério da Saúde, ocorreu após a análise de dados advindos das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) com estatísticas abaixo do esperado.

Conforme registrado, desde o início da campanha de vacinação, ocorrido em 16 de março, apenas 5,29 milhões de pessoas teriam sido imunizadas contra a doença.

Por outro lado, as expectativas eram de que mais de 90 milhões e pessoas aderissem à campanha contra o sarampo e fossem vacinadas afim de garantir maior cobertura á população contra essa doença, antes controlada, volta a emergir em escala preocupante.

Até quando é possível receber a vacina da Campanha atual?

O Ministério da Saúde anunciou que a prorrogação da campanha de vacinação ocorrerá até 31 de outubro para a população adulta entre 20 e 49 anos.

Quem precisa tomar vacina contra sarampo?

É recomendado que sejam tomadas duas doses da vacina durante a vida. Portanto, quem tem entre 01 e 29 anos e não tomou ambas as doses deve participar da campanha.

Entretanto, atualmente a recomendação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas sejam vacinadas neste ano, independentemente da situação vacinal anterior.

Onde tomar a vacina de sarampo?

As Secretarias de Saúde de todos os estados do país estão em parceria com o Governo Federal para a realização da campanha de vacinação na Atenção Básica.

Portanto, é possível se vacinar em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência, que possua Sala de Vacinação, ou seja, no posto de saúde. “Lá a situação vacinal será avaliada e atualizada conforme recomendações do calendário básico de vacinação”, informa o Ministério da Saúde (MS) por meio de seu Site.

Lembre-se de levar o cartão de vacina, caso o possua. Ele é um documento importante onde ficará registrado quais vacinas tomou. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS) onze Estados brasileiros permanecem em surto de sarampo. Essa é uma doença viral, altamente contagiosa, é possível que uma pessoa infecte outras 18 rapidamente.

Atenção: a vacinação é oferecida gratuitamente e a imunização contra o sarampo é importante mesmo durante a pandemia de Covid-19.

Fonte: Saudelab