Sargento da PM é baleado em uma apreensão na cidade de Lagoa da Canoa

Em uma apreensão ocorrida na noite do último sábado (29), o Sargento Aremilton, da CISP de Girau do Ponciano, levou um tiro que atingiu as falanges da mão direita. O caso ocorreu no Sítio Lagoa do Mato, Zona Rural de Lagoa da Canoa.

A guarnição do Cisp de Girau estava em rondas na zona rural de Lagoa da Canoa, quando se deparou com uma moto Honda biz cinza, encostada em uma cerca e notou que também havia um Fox branco dentro do cercado. Os Policiais seguiram em direção ao veículo para averiguações e prosseguir com a abordagem, quando foi recebida a tiros e revidou, dando inicío a uma troca de tiros, na qual o Sargento Aremilton foi alvejado e os indivíduos se evadiram pela mata. Logo em seguida, a Guarnição pediu apoio via rádio e o PM baleado foi conduzido à Unidade de Emergência do Agreste, onde foi atendido.

Após a ocorrências, as equipes foram até a Central de Polícia, onde deixaram os materiais apreendidos: um revólver calibre 22, seis munições do mesmo calibre, duas espingardas de Calibre 32, quatro munições de Calibre 12, oito munições de calibre 16, cindo munições de calibre 32, além de um automóvel VW FOX de Placa QLB-9744 e uma motocicleta Honda Biz 125 KS de Placa NMB-9141, ambos com queixa de roubo/furto.

Fonte: 7segundos