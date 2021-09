Saúde de Penedo começa vacinação contra Covid-19 para adolescentes com comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo começa a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos, que se enquadram nos grupos prioritários.

A imunização ocorrerá nos dias 01 e 02 de Setembro, quarta e quinta-feira, respectivamente, na Central de Vacinação, localizada no ginásio de esportes da Escola Estadual Ernani Mero, no horário das 08 às 16h.

Os adolescentes contemplados nessa etapa da vacinação, devem possuir uma das seguintes comorbidades: Diabetes Mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão arterial em diferentes condições; Doenças cardiovasculares; Doenças cerebrovasculares; Imunossuprimidos; Anemia falciforme; Obesidade mórbida; Cirrose hepática e Cirrose hepática.

Além disso, a SEMS está vacinando gestantes ou puérperas (45 dias pós-parto) e deficientes permanentes.

Para se vacinar é obrigatório levar um documento com foto oficial, cartão do SUS e comprovante de residência, assim como o documento que comprove a comorbidade, no casos das gestantes e puérperas é preciso levar a autorização médica.

por Thiago Sobral – Decom PMP