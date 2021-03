Saúde de Penedo orienta população sobre fase laranja de medidas contra Covid-19

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), intensifica as ações relacionadas ao cumprimento do decreto estadual, que coloca o município novamente na Fase Laranja, medidas sancionadas por meio de Portaria Municipal.

As novas restrições contidas na Portaria Conjunta nº 001/2021, das secretarias municipais de Saúde, Desenvolvimento Econômico e Turismo e Abastecimento e Desenvolvimento Agrário foram motivadas devido aos leitos clínicos e de UTI para Covid-19 ofertados pela Santa Casa de Penedo terem alcançado 90% ocupação.

De acordo com Maciel Oliveira, Diretor de Especialidades Médicas da SEMS Penedo, os proprietários de estabelecimentos já foram orientados acerca das medidas restritivas em vigor.

Com isso, a fiscalização por parte órgãos municipais, com o apoio do 11º Batalhão de Polícia Militar, passará a adotar medidas administrativas, como notificação, multa e até mesmo embargo dos locais que insistirem em não cumprir a lei.

“Estamos muito preocupados com o aumento de número de atendimentos relacionados à Covid-19. Antes ocorriam 8 ou 9 por dia , hoje são mais de 100, apenas na Unidade de Referência em Síndromes Gripais. A quantidade de paciente monitorados, que são aqueles com mais probabilidade de terem Covid-19 também aumentou. As pessoas não podem mais dizer que não tem informação sobre a doença, pois o tema é abordado constantemente”, destacou o Diretor de Especialidades Médicas.

Restrições

Entre as restrições impostas pela Fase Laranja do Protocolo de Distanciamento Social, está a redução da quantidade de passageiros dos transportes coletivos municipais, que passa a funcionar com 50% de sua capacidade, incluindo o transporte fluvial.

O comércio local passa a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h e aos sábados, das 8h às 14 horas.

Na área da saúde, estão suspensas as cirurgias eletivas, com redução de 50% número de pacientes consultados, assim como a realização de exames laboratoriais .

Bares, restaurantes, lanchonetes, churrasquinhos, e similares funcionam com 50% da capacidade, de segunda a sexta-feira, no horário das 6h às 20h.

Já as feiras livres de Penedo serão redimensionadas pela SEMADA (Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola) para adequação ao distanciamento social e proibição de aglomerações.

De acordo com Maciel Oliveira, a SEMS Penedo conversou com os representantes das agências bancarias de Penedo e solicitou a resolução do problema da aglomeração de pessoas na frente dessas.

Esses locais serão também objeto de fiscalizações, sobre o cumprimento da determinação também contida na Portaria Conjunta nº 001/2021 e no Decreto Estadual que colocou Penedo na Fase Laranja do Protocolo de Distanciamento Social.

por Thiago Sobral – Jornalista Decom PMP