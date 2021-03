Saúde de Penedo vacina idosos de 79 a 82 anos contra Covid-19

A campanha de vacinação contra Covid-19 tem continuidade em Penedo nesta segunda-feira, 1º de março, a partir das 14h30, com uma nova faixa etária para o público prioritário.

Nessa etapa serão vacinados idosos de 79 a 82 anos de idade, que deverão se dirigir a Central de Vacinação contra Covid-19, localizada na Escola Estadual Professor Ernani Mero.

Com o recebimento por parte da Secretaria de Saúde de Penedo de mais 660 doses do imunizante contra o novo coronavírus, o município passa a vacinar, além da nova faixa etária estipulada, mais profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia.

De acordo com Jamila Peixoto, Diretora de Epidemiologia e Imunização da SEMS Penedo, do total de doses recebidas, 560 são da Oxford e serão destinadas a população de 79 a 82 anos, outras 100 doses são do imunizante Coronavac, sendo utilizadas para vacinação dos profissionais da saúde.

Entre os profissionais da saúde imunizados nessa etapa estão os funcionários da atenção primaria do município, motoristas da UPA e funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Penedo.

Vacinas

De acordo com a SEMS Penedo, Já foram vacinados em Penedo 1.486 pessoas até o momento, entre profissionais da saúde e idosos da faixa etária entre 83 e 85 anos.

Os vacinados devem retornar à Central de Vacinação Contra Covid-19 de Penedo em 21 dias, período estabelecido para a segunda dose da vacina Coronavac.

A vacinação em Penedo teve início no último 21 de janeiro, quando o município recebeu as primeiras 497 do imunizante contra Covid-19.

Desde essa data Penedo não parou de vacinar, sendo possível a inclusão de novas faixas etárias do grupo prioritário, conforme chegam novas doses para prosseguir com a vacinação.

Além disso, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Penedo realiza a vacinação a domicilio para os idosos acamados ou com problemas de locomoção tanto na zona urbana, quanto rural do município.

Fonte: Decom – PMP