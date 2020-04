Saúde envia mais de 13 mil testes rápidos de Covid-19 para os 102 municípios alagoanos

Mais de 13 mil testes rápidos estarão à disposição dos 102 municípios alagoanos a partir desta sexta-feira (17). O anúncio foi feito pelo secretário Alexandre Ayres após reunião com a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e a diretoria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) nesta quinta-feira (16).

De posse do material, os municípios terão condições de realizar as testagens nas pessoas que estão com sintomas da Covid-19, a exemplo de febre, tosse e dificuldade para respirar. A medida, segundo Ayres, tem como objetivo identificar rapidamente os casos confirmados da Covid-19, e consequentemente, disponibilizar o tratamento via isolamento social, bem como achatar a curva epidemiológica em Alagoas.

“O trabalho contínuo e forte do Governo de Alagoas junto aos municípios alagoanos, com apoio do Ministério de Saúde, demonstra o quanto essa união de esforços é importante para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Acabamos de receber mais de 13 mil testes e, de imediato, autorizamos o envio deles para os municípios alagoanos”, afirmou o secretário.

Segundo o último Boletim Epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (16), Alagoas tem 89 casos confirmados da Covid-19, entre eles cinco óbitos. Há 291 casos em investigação e 841 já foram descartados.

