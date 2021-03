Saúde fecha compra de 100 milhões de doses da Pfizer

O Ministério da Saúde acertou nesta quarta-feira a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19, afirmou a GloboNews.

Procurada, a Pfizer não tinha uma posição de imediato. O Ministério da Saúde não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

O ministério e a Pfizer negociam desde o ano passado a compra da vacina, que é a única com registro definitivo da Anvisa. No entanto, a negociação enfrentava uma série de barreiras, em especial em relação à responsabilização do governo no caso de eventos adversos da vacina.

Nesta semana, o Congresso aprovou um texto que facilita a aquisição de vacinas ao autorizar União, Estados e municípios a assumir a responsabilidade civil por eventuais eventos adversos decorrentes da imunização contra a covid-19, facilitando a compra de vacinas.

