Saulo agita o público na segunda edição do Penedo Náutico

O cantor baiano Saulo Fernandes, ex Banda Eva, foi a grande atração da segunda edição do Penedo Náutico, evento criado pela gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura para fomentar ainda mais a geração de emprego e renda durante durante entre o final do ano e os tradicionais festejos alusivos a Bom Jesus dos Navegantes.

Um grande número de penedenses e turistas compareceram ao local da festa, a Prainha Nova da orla penedense, espaço criado durante a gestão Március Beltrão/Ronaldo Lopes e já aprovado para a realização de eventos de grande porte.

No rio São Francisco, uma balsa serviu como palco flutuante para o show do cantor baiano e neto de uma penedense. O público cantou e dançou na margem do rio e também dentro das embarcações, de caiaques e jet skis que se tornaram verdadeiros camarotes da festa que atrai visitantes para a cidade turística.

A estrutura montada na Prainha Nova contou com bares temáticos, banheiros e decoração especial, sendo local para o show do grupo Gingado e a dupla As Negas, atrações levadas ao palco instalado em terra firme que deram continuidade ao evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej) da Prefeitura de Penedo.

A edição anterior do evento, a primeira do gênero realizada em Penedo em janeiro de 2019 contou com a participação dos irmãos Rafa e Pipo Marques, filhos do astro do axé músic Bel Marques.

Saulo Fernandes

O cantor Saulo agradeceu a Prefeitura de Penedo pela oportunidade de participar do Penedo Náutico, que ele classificou como uma apresentação inédita em sua vida.

“Maravilhoso esse lugar, o Rio São Francisco como cenário, foi bom sentir a energia contagiante de vocês, Penedo tem muita historia e também tenho uma ligação com a cidade, pois minha vó Dilma nasceu aqui, tocar em um lugar desses foi incrível. Acho que todo mundo deve vim a Penedo, principalmente nessa época de festas com o Bom Jesus dos navegantes, com a participação de muitos outros artistas”, afirmou.

Prefeito Március Beltrão

O Prefeito de Penedo Március Beltrão destacou o grande sucesso do evento em sua segunda edição, na qual tem uma grande importância para a geração de emprego e renda, permitindo que os comerciantes de diversas áreas possam vender mais, fomentando a economia do município.

Também agradeceu a toda a organização do evento pelo seu sucesso e ocorrência em total tranquilidade, assim como à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil pelo trabalho exemplar realizado na água e também na terra.

O 2º Penedo Náutico também promoveu exposição de barcos à vela e shows das bandas Omegazord, D2 e o cantor Julinho Porradão que se apresentaram no sábado (4), em um prévia do que evento principal que já se consolidou no calendário anual organizado pela Seclej.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)