SBT confirma equipe para transmissões da Libertadores

O SBT anunciou o acerto com os ex-jogadores Mauro Galvão e Ricardo Rocha para o time de comentaristas para a Libertadores, que já será transmitido pela emissora nesta quarta-feira com dois jogos. Além da dupla, a empresa do dono do Baú também fechou acordo com Mauro Beting, e os narradores Teo José e Luiz Alano.

A contratação de Luiz Alano, que estava na DAZN é tida como estratégica para o público do Rio Grande do Sul, já que o narrador tem grande identificação com o público gaúcho. Com as contratações anunciadas e as acordadas até aqui, o SBT já montou o time que vai atuar na quarta-feira nos jogos de Grêmio, para o Sul, e Palmeiras, que será transmitido em rede.

O SBT fechou acordo para as transmissões da Libertadores em TV Aberta na última semana e teve que correr atrás de nomes de impacto para a transmissão dos jogos desta quarta-feira. O resto da equipe ainda será montada conforme o decorrer da competição. Nomes como Datena e Benja estão entre os sonhos do SBT.

A Libertadores começará a ser exibida em rede nacional pelo SBT a partir desta quarta-feira (16), às 21h30, com o jogo Bolívar x Palmeiras, com Téo José e os comentários de Mauro Beting e Ricardo Rocha. Já a partida Universidad Católica x Grêmio, que vai ao ar no SBT Porto Alegre; Santa Catarina; São Luiz; Ponta Grossa e Foz do Iguaçu no mesmo dia e horário, contará com a narração e comentários de Luiz Alano e Mauro Galvão.

