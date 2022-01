SBT sonha em ter Silvio Santos de volta em abril

O SBT tem uma vontade jogado aos quatro ventos em sua sede: ter Silvio Santos de volta o mais rápido possível. O retorno do veterano de 91 anos é um desejo dos telespectadores, da direção e, acima de tudo, do departamento comercial.

O canal paulista quer o patrão de volta no estúdio e mandando e desmandando ao vivo e a cores a partir de abril, segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.

O enfraquecimento da Ômicron, variante do coronavírus, está previsto para março, de acordo com alguns especialistas, e assim a volta de Silvio Santos ao SBT seria melhor planejada e mais segura.

Vale ressaltar que o SBT tem alcançado baixos índices de audiência durante o Programa Silvio Santos, atualmente comandado por Patrícia Abravanel.

Silvio Santos pode aparecer no BBB 2022

Com a confirmação de Tiago Abravanel no BBB 2022, o público ficou alvoroçado com a possibilidade de Silvio Santos no programa, em uma aparição no Almoço do Anjo ou em qualquer quadro que tenha a família dos participantes como pauta.

“Eu amo dançar, amo cantar, amo me jogar… Eu tenho que me controlar para não me exaltar. Eu amo o Big Brother. Agora vou ser uma das pecinhas que o povo vai falar”, disse o neto do apresentador.

“Teremos Silvio Santos no almoço do anjo e chamadinha na programação do SBT pedindo para o público não votar no Tiago quando for para o paredão? É isso mesmo little Boni?”, questionou um perfil do Twitter.

“Imagina um vídeo do Silvio no almoço do anjo quando o Tiago Abravanel ganhar”, especulou outro. “Eu daria muitas coisas para ver o Silvio no almoço do anjo”, declarou um terceiro. “Imagina o Silvio e a Patrícia Abravanel no almoço do anjo do BBB 2022”, cogitou mais um.

A aparição não é impossível de acontecer. Silvio saiu de férias para Orlando, na Flórida, no início de dezembro, e não planejou o seu retorno antes de fevereiro. O Big Brother Brasil será uma das atrações do veterano e sua família nos EUA.

Fonte: RD1