Sebrae Alagoas realiza leilão de bens no dia 15 de fevereiro

O Sebrae Alagoas vai realizar um leilão de bens com 38 lotes que reúnem equipamento de informática, centenas de cadeiras e mesas, aparelhos de ar-condicionado fora de uso. O leilão ocorre no dia 15 de fevereiro na sede da instituição, no Centro de Maceió de forma presencial e online.

A lista completa pode ser conferida no site do Leilões Freire . O edital também está disponível no mesmo site.

Boa parte dos produtos são cadeiras e mesas para escritório, catracas e relógios de ponto, diversos equipamentos de som, datas shows e transformadores de energia. Entre os eletrodomésticos há refrigeradores, microondas, lava-louças e bebedouros.

Os bens arrematados só serão liberados mediante o pagamento total da arrematação. Os licitantes só poderão retirar seus lotes mediante a confirmação do pagamento e autorização via fax ou e-mail, efetuado pelo escritório da Agência de Leilões Freire, junto ao membro responsável pela entrega dos bens.

Fonte: G1/AL