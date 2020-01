Seca: Governo renova decreto de situação de emergência nos municípios

O Governo do Estado renovou o decreto de situação de emergência em mais de 40 municípios alagoanos devido à estiagem. A portaria, publicada no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (14), ocorreu seis após o primeiro decretado.

Segundo a publicação, o Governo levou em conta algumas considerações para o decreto, como a redução das precipitações pluviométricas e a queda intensificada das reservas hídricas de superfície provocada pela má distribuição pluviométrica na região; os impactos decorrentes das perdas significativas na agricultura e agropecuária da região e o alto comprometimento dos reservatórios hídricos locais, que ocasionou grandes dificuldades da população no abastecimento d´água para o consumo humano e animal.

Além disso, o estado também considerou que os habitantes dos Municípios afetados não superaram os danos e prejuízos provocados pelo evento adverso, “haja vista a situação socioeconômica desfavorável da região e o agravamento da situação em virtude da falta de chuvas, o que exige do Poder Executivo Estadual a adoção de medidas urgentes para restabelecer a normalidade das regiões afetadas”.

O decreto válido por período de 180 dias, nos seguintes municípios: Água Branca, Arapiraca, Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Coité do Nóia, Craíbas, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Girau do Ponciano, Igaci, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Major Izidoro, Maravilha, Mata Grande, Minador do Negrão, Monteirópolis, Olho D’Água das Flores, Olho D’Água do Casado, Olho D’Água Grande, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Paulo Jacinto, Piranhas, Poço das Trincheiras, Quebrangulo, Santana do Ipanema, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira, Tanque D’Arca e Traipu.

Fonte: CadaMinuto