Secretaria da Saúde lança edital de concurso público com 1.200 vagas

O Governo de Alagoas lançou edital de concurso público com 1.200 vagas para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A organizadora do concurso é a Cebraspe e as inscrições estão previstas para começar no dia 18 de junho.

Confira o edital do concurso publicado no Diário Oficial do Estado a partir de página 1

De acordo com o edital, as vagas são disponíveis para:

Assistente Social (11 vagas)

Biomédico (8 vagas)

Bioquímico (8 vagas)

Enfermeiro (212 vagas)

Enfermeiro para urgência e emergência (8 vagas)

Farmacêutico (12 vagas)

Fisioterapeuta (12 vagas)

Fonoaudiólogo (12 vagas)

Cardiopediatria (2 vagas)

Cirurgião cardíaco (4 vagas)

Cirurgião de cabeça e pescoço (3 vagas)

Anestesista (12 vagas)

Cirurgião-geral (32 vagas)

Cirurgião pediátrico (4 vagas)

Clínico (32 vagas)

Cirurgião plástico (4 vagas)

Dermatologista (4 vagas)

Endocrinologista (4 vagas)

Cirurgião toráxico (3 vagas)

Cirurgião vascular (7 vagas)

Médico endoscopista (7 vagas)

Gastroenterologista (7 vagas)

Médico especialista em hemodinânica

Geriatra (4 vagas)

Hepatologista (2 vagas)

Infectologista (3 vagas)

Ginecologista (12 vagas)

Mastologista (4 vagas)

Nefrologista (8 vagas)

Médico especialista do trabalho (4 vagas)

Neonatologista (4 vagas)

Medicina intensiva (8 vagas)

Neurocirurgião (4 vagas)

Neurologista (8 vagas)

Otorrinonaringologista (3 vagas)

Pediatra (12 vagas)

Obstetra (13 vagas)

Pneumologista (3 vagas)

Oftalmologista (13 vagas)

Ortopedista (13 vagas)

Proctologista (3 vagas)

Radiologista (9 vagas)

Terapeuta Ocupacional (12 vagas)

Reumatologista (3 vagas)

Urologista (4 vagas)

Psicólogo (8 vagas)

Nutricionista (8 vagas)

Técnico de enfermagem (320 vagas)

Técnico de enfermagem APH (48 vagas)

Técnico de Radiologia (12 vagas)

Técnico de Laboratório (12 vagas)

A remuneração para os cargos é de R$1.100 a R$ 3.707,43. As taxas de inscrição variam entre R$ 95 e R$ 200.

As provas estão previstas para o dia 12 de setembro.

Fonte: G1/AL