Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola de Penedo tem novo gestor

A Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) da Prefeitura de Penedo inicia o segundo semestre de 2021 com novo gestor.

Nomeado pelo Prefeito Ronaldo Lopes nesta segunda-feira, 05, Manoel Messias Lima retorna ao comando da pasta que assumiu em outubro de 2017, até seu afastamento para concorrer às eleições municipais de 2020, quando foi reeleito vereador por Penedo.

Mais conhecido como Messias da Filó, ele é servidor aposentado da Embrapa e empresário do ramo de farmácias que realizou um excelente trabalho na SEMADA durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

Messias abriu diálogo direto com os trabalhadores rurais, fortalecendo a parceria da pasta com associações de agricultores e com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

A Secretaria Municipal de Abastecimento, em parceria com a Emater Alagoas, orientou pequenos produtores sobre a necessidade de formalização para fornecer itens por meio do PNAE e do PAA, programas que asseguram renda para produtores rurais.

Graças a esse trabalho, o homem e a mulher do campo residentes em Penedo também passaram a comercializar alimentos produzidos sem agrotóxicos, diretamente ao consumidor, na Feira da Agricultura Familiar.

Além da iniciativa que ocorre uma vez por semana na cidade, Messias reordenou parte da maior feira livre de Penedo e dotou o Mercado Público da carne de melhores condições estruturais, dentre outros avanços para o setor.

A SEMADA Penedo foi administrada no primeiro semestre do ano por Pedro Felipe Queiroz.

por Fernando Vinícius – Decom PMP