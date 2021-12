Secretaria de Cultura de Penedo promove Oficina de Técnica Vocal e Canto Coral

Já pensou em participar de um festival de coros, mas faltava aquela oportunidade? Pois bem, ela chegou e é fácil aproveitar a chance que a Prefeitura de Penedo proporciona, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Basta acessar a Internet agora e preencher um curto formulário (link disponível no final do texto) para participar da Oficina de Técnica Vocal e Canto Coral que será realizada entre os dias 02 e 04 de dezembro, no horário entre 18h30 e 21h30.

As inscrições estão abertas até quinta, 02, inclusive de forma presencial até um pouco antes do início da oficina que será realizada na Casa de Aposentadoria.

O intensivo de Técnica Vocal e Canto Coral será ministrado por Patrícia de Oliveira Albuquerque, professora de Música graduada pela Ufal e maestrina do Imperial Coro de Penedo e também do Embracanto e Canto Livre, ambos de Maceió.

Quem demonstrar aptidão para o canto coral, poderá participar de apresentação durante o Festival de Coros de Penedo que acontece nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, espetáculo que é parte do Calendário Anual de Eventos organizado pela Secretaria de Cultura de Penedo.

Para fazer parte dessa festa, acesse o link da inscrição e divirta-se!

por Fernando Vinícius – Decom PMP