Secretaria de Desenvolvimento Social de Penedo está em novo endereço

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) de Penedo está funcionando em novo local. O setor continua localizado na Avenida Getúlio Vargas, agora no imóvel onde antes funciona a corretora Ilhamar Seguros.

A mudança ampliou a oferta de serviços na sede da SEMDSH, com atendimento disponível para o Cadastro Único (CadÚnico) a partir das 7h30, encerrando às 12h30.

Além da disponibilidade na nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas descentralizou o CadÚnico para funcionar nos CRAS dos bairros Senhor do Bonfim (Oiteiro) e Santo Antônio (Barro Vermelho) e no CREAS, setor localizado na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, próximo do cartório eleitoral.

A SEMDSH funciona das 8h às 13h, com todos os serviços de sua responsabilidade (Plantão Social, Programa Acessuas, Programa Criança Feliz, Programa Criança Alagoana/CRIA) e atendimento direto da equipe técnica, inclusive o gestor da pasta Rafael Ferreira.

