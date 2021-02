Secretaria de Educação de Penedo abre matrícula para a EJA 2021

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) abre as matriculas para a modalidade EJA-Educação de Jovens e Adultos, a partir do próximo dia 15 de fevereiro. As aulas ocorrem de forma remota devido a pandemia de Covid-19.

As matrículas ficarão abertas até o dia 05 de março e podem ser feitas nas unidades de ensino da SEMED Penedo da zona urbana e rural e poderão ser efetivadas no horário de 08h às 11h e das 13h30 às 16h.

Para realizar a matricula, o aluno precisa levar a declaração de transferência ou histórico escolar e foto 3×4.

Também é preciso levar cópia dos seguintes documentos: CPF (do estudante e do responsável), certidão de nascimento, Cartão SUS, NIS (Bolsa Família), cartão de vacinas, comprovante de residência atualizado e cópia do RG (carteira de identidade) do responsável pelo estudante.

Secretária Cíntya Alves

Para a Secretária de Educação de Penedo, Cíntya Alves, a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes cumpre seu papel de oferecer educação de qualidade para os alunos penedenses, inclusive para as pessoas que buscam uma nova oportunidade de aprender.

“Estamos reafirmando nosso compromisso com jovens e adultos, que por diversas causas não puderam ter a oportunidade de um ensino regular. A SEMED Penedo continuará ofertando a EJA, tanto no interior como na cidade, dando todo o suporte necessário”, destacou.

De acordo com Cíntya Alves, a SEMED também continuará realizando parcerias importantes para a EJA e outras modalidades de ensino, a exemplo dos cursos de informática realizados em parceria com o IFAL (Instituto Federal de Alagoas), onde muitos estudantes tiveram o primeiro contato com o mundo digital, recebendo também certificado de participação.

Fonte: Decom PMP