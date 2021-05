Secretaria de Educação de Penedo adota plataforma digital para aulas on-line

Escolas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) estão usando para as aulas on-line, a Plataforma Google Classroom, em português Sala de Aula. A plataforma facilita a interatividade entre professor e aluno, colaborando para tornar o ensino remoto mais dinâmico.

Um exemplo disso ocorre com os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), Cônego Teotônio Ribeiro, localizada no Povoado Murici, zona rural do município.

A Unidade de Ensino possui 293 alunos, atendendo a crianças do Maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental.

De acordo com a Diretora da unidade, Luciana Firmino dos Santos, ao passar a utilizar a plataforma criada pelo Google, a rotina das aulas on-line para os alunos da EMEB mudou. A iniciativa foi do departamento de TI ( Tecnologia da Informação) da SEMED.

É o que explica o aluno Carlos Henrique Acácio Costa Gomes, do oitavo ano. Para ele é muito importante a adoção dessa plataforma conhecida mundialmente.

“A plataforma é muito funcional, todas as disciplinas já estão expostas no painel e podemos visualizar as tarefas que os professores passam. O Google Sala de Aula também permite o contato direto de toda a turma com os professores, por meio de um mecanismo de vídeo aula”, afirmou o aluno da EMEB Cônego Teotônio Ribeiro”.

O uso dessa plataforma digital também foi aprovado pelos professores da instituição, a exemplo da Professora de Matemática, Maria Valdineia Silva Santos.

Para a educadora, em época de pandemia de Covid-19, que impossibilita o retorno das aulas presenciais, o uso dessa ferramenta representa a sensação do retorno a sala de aula, facilitando assim todo o processo ensino aprendizagem.

“Podemos finalmente retomar a relação aluno e professor, que havia sido dificultada pelo novo coronavírus, representando um estimulo ao aprendizado dos alunos, ao saber que estamos acompanhando diariamente o andamento de suas atividades, podendo avaliar o desempenho de cada um deles”, destacou Maria Valdineia.

Monitores

Para aqueles alunos que não tem acesso a internet, a SEMED Penedo dispõe de Professores auxiliares (monitores) que vão de casa em casa, nas zonas urbana e rural e levam as atividades e conteúdos das disciplinas para que os alunos possam aprender.

De acordo com a Gestora da EMEB Cônego Teotônio Ribeiro, Luciana Firmino dos Santos, os monitores utilizam para isso os ônibus disponibilizados pela SEMED, mais conhecidos por ‘amarelinhos’

Apoio importante para que os alunos, cujos pais ainda não conseguiram se adaptar à realidade do século vinte e um, não fiquem sem acompanhar as atividades realizadas durante as aulas remotas e possam continuar estudando.

A gestora também agradeceu a Secretária de Educação, Cíntya Alves, por toda a dedicação dada aos alunos da zona rural, sobretudo da unidade de ensino do Povoado Murici, na qual o acompanhamento constante da gestão Crescendo Com Seu Povo, tem permitido vencer as dificuldades ocasionadas pela pandemia.

por Thiago Sobral- jornalista Decom (PMP)