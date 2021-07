Secretaria de Educação de Penedo entrega kits de merenda nas escolas Irmã Jolenta e Santo Antônio

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), da Prefeitura de Penedo distribui kits de merenda escolar, para os pais ou responsáveis por alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), Irmã Jolenta e Santo Antônio, essa última localizada no Povoado Tabuleiro dos Negros, zona rural de Penedo.

Os alimentos distribuídos são adquiridos por meio do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar, sendo comprados de agricultores familiares penedense, ação que contempla 55% da verba disponível para a aquisição de merenda escolar.

O trabalho que gera emprego e renda no município inicia mais uma etapa, a partir da próxima quarta-feira (21).

A entrega dos alimentos, que seriam consumidos durante as aulas, para os familiares dos alunos evita o desperdício, já que por conta da pandemia de Covid-19 as aulas presenciais estão suspensas. Porém com a gestão Crescendo com Seu Povo, mantendo a assistência as famílias dos estudantes.

O cronograma de entrega dos kits de merenda escolar na EMEB Irmã Jolenta, pode ser acessado por meio do seguinte link.

EMEB Santo Antônio

A administração Ronaldo Lopes leva a mesma assistência para a zona rural de Penedo, distribuindo os kits de merenda escolar na Escola Municipal Santo Antônio, localizada no Povoado Tabuleiro dos Negros.

As frutas, verduras e legumes entregues são produzidos sem o uso de agrotóxicos e são periodicamente analisados pelas nutricionistas da SEMED, seguindo critérios rigorosos com relação a qualidade dos alimentos, que também são observados durante a compra por meio de chamada pública.

por Thiago Sobral – Decom PMP