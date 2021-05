Secretaria de Educação realiza reuniões periódicas sobre a EJA em Penedo

Educação de Jovens e Adultos sob novas perspectivas, esse é o lema da jornada de trabalho da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), para a EJA em Penedo.

Com esse foco, a SEMED realiza reuniões periódicas para debater o andamento dos trabalhos na EJA e avaliar na prática, como estão sendo implementadas as mudanças nessa modalidade de ensino adotadas pela gestão Crescendo Com SEU Povo.

De acordo com a Coordenadora da EJA, Clésia Moreira Vieira, atualmente há turmas formadas e já na ativa, nas zonas rural e urbana em cinco Escolas Municipais de Educação Básica: EMEB Manoel Soares, EMEB Prof.Helena de Carvalho, EMEB Manoel Tavares da Silva, EMEB Hanna Bertholet e EMEB prof. Maria da Glória Pimenteira.

As reuniões realizadas contam com a presença de toda equipe, professores, diretores das escolas municipais e a coordenação da SEMED.

“Foi nosso primeiro encontro, então esse momento foi para haver um entrosamento com todos, foi explanado a situação da EJA como uma modalidade de ensino no sistema educacional, qual o perfil do aluno e professor dessa modalidade, que lei regulamenta a área e no final foi aberto o espaço para que todos fizessem suas colocações”, destacou a Coordenador a da EJA.

Aulas on-line

Sobre a aulas remotas na EJA, Clésia Moreira explica que durante o ano letivo, os alunos ficam em contato direto com os professores, por meio das diversas plataformas disponíveis e tiram suas dúvidas sobre os assuntos ensinado nas aulas.

“Os resultados tem sido positivos. As aulas são realizadas on-line devido a pandemia de Covid- 19 e ocorrem nos turnos vespertino e noturno, nossos alunos têm muita experiência de vida e isso ajuda muito”, afirmou Clésia Moreira.

De acordo com a SEMED Penedo, as matriculas para a modalidade continuam abertas em todas as unidades de ensino. É necessário o número mínimo de vinte alunos para que uma turma seja feita.

Os alunos cuja escola não tiver turmas da EJA, serão encaminhados para a unidade de ensino mais próxima.

Kits de merenda escolar

Os alunos da EJA também receberam os kits de merenda escolar produzidos por agricultores familiares penedenses e adquiridos pela Prefeitura de Penedo por meio do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Os kits compostos por diversos alimentos naturais, são avaliados por nutricionistas da SEMED. Os alunos recebem os alimentos na escola em que estão matriculados de acordo com o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação.

Fonte: Decom – PMP