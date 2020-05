Secretaria de Saúde de Alagoas confirma 2º caso de Covid-19 em Penedo

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo nesta segunda-feira, 04, informa o segundo caso de pessoa residente no município que testou positivo para o coronavírus (Covid-19).

Seguindo os protocolos estabelecidos para ações relacionadas à pandemia da gripe que já matou 72 pessoas somente em Alagoas e mais de sete mil no Brasil (7.288 até as 15 horas de hoje), a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo só pode tornar público os dados que recebe da Secretaria Estadual.

A troca de informações entre as esferas de governo é obrigatória e necessária para o controle do grave problema de saúde pública, inclusive no aspecto de evitar a duplicidade de casos, ou seja, o mesmo paciente constar nos registros em município diferentes.

Covid-19

Como é de conhecimento público, tanto o prefeito Március Beltrão quanto o Vereador Edivaldo dos Santos usaram suas respectivas redes sociais para divulgar que testaram positivo para a Covid-19.

Contudo, a identidade das pessoas infectadas precisa ser preservada, não somente para o caso da pandemia atual, mas como norma geral que define a relação entre médico/paciente.

Além do segundo caso de coronavírus em Penedo, o boletim divulgado nesta segunda-feira, 4, informa que não há casos suspeitos no município, sendo 40 monitorados e seis já considerados descartados e 37 com sintomas de síndrome gripal.

Em Alagoas, já estão registrados 1.538 casos confirmados de Covid-19, com mais 838 suspeitos e 356 recuperados, além dos 72 óbitos.

por Fernando Vinícius – Decom PMP