Secretaria de Saúde de Penedo antecipa segunda dose da vacina contra Covid-19

Quem reside em Penedo e está agendado para tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19 até o próximo dia 30 de novembro já pode concluir o esquema vacinal.

A antecipação do processo de imunização contra o coronavírus é uma ação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), pasta responsável pelo trabalho realizado diariamente (exceto aos domingos e feriados) no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro.

A SEMS Penedo não se limita ao trabalho na central de vacinação e intensifica a busca por pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra Covid.

Por meio do contato telefônico informado durante o preenchimento do cadastro de cada pessoa que recebeu a primeira dose do imunizante em Penedo, técnicos da SEMS informam sobre a necessidade de conclusão do esquema vacinal.

Além do trabalho de triagem que também identifica quem tomou a segunda dose da vacina em outro município, a pesquisa minuciosa resulta em ação de busca ativa para que cada penedense seja completamente vacinado.

“O nosso trabalho não para! Estamos mantendo o funcionamento da central de vacinação e fazendo o contato contato direto com a população para vacinar as pessoas. Além disso, nossa equipe fazendo a busca ativa, indo até a casa de cada penedense porque a nossa missão é cuidar de todos, sem distinção”, afirma o Secretário Guilherme Lopes.

O empenho da Secretaria de Saúde de Penedo resulta em mais de 75 mil doses de vacina contra Covid-19 aplicadas até sábado, 13. O número mais recente da campanha em Penedo registra 31.226 pessoas completamente vacinadas contra o coronavírus.

por Fernando Vinícius – Decom PMP