Secretaria de Saúde de Penedo aproxima serviços da população

Moradores do Alto da Pólvora receberam nesta sexta-feira, 26, serviços promovidos pela Secretaria de Saúde de Penedo. A comunidade situada no bairro Santo Antônio, popular Barro Vermelho, é a primeira localidade assistida pelo trabalho de busca ativa e orientação.

O trabalho ofertado na área de difícil acesso foi disponibilizado em local próximo dos moradores, observando os cuidados relacionados com a pandemia da Covid-19.

Orientação sobre saúde bucal e escovação dividiu o mesmo espaço provisório para a realização de testes rápidos de Hepatite B e C, HIV e Sífilis.

Médico, enfermeiras e equipe técnica fizeram o atendimento descentralizado que é regularmente disponível na unidade do bairro, posto localizado ao lado da antiga escola Douglas Apratto Tenório.

Testes rápidos

Sobre os testes rápidos, quando há diagnóstico positivo de hepatite ou sífilis, a confirmação depende ainda de exame ofertado no laboratório municipal da Prefeitura de Penedo, explica a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Costa Tenório.

Já o teste de HIV tem resultado conclusivo imediato, sendo que a informação ao paciente acontece de forma reservada, no ambiente da unidade de saúde e apresentada por profissional médico e enfermeiro.

Alessandra Tenório acrescenta que toda a assistência para pessoas com HIV é promovida pelo SUS, em Maceió, com transporte e acompanhamento do caso pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

A coordenadora destaca a necessidade do diagnóstico precoce para a realização do tratamento para a doença que, em seu estado avançado, não tem mais controle e causa óbito.

O trabalho de busca ativa e atendimento descentralizado segue programação da SEMS, com divulgação em sua rede social e também nos perfis oficiais da Prefeitura de Penedo.

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas também aproxima da população serviços de responsabilidade da administração municipal na área da educação. O trabalho que visa incluir estudantes na rede ensino é o objetivo da campanha Fora da Escola Não Pode!

