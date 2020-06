Secretaria de Saúde de Penedo atinge meta da vacinação contra Gripe Influenza

A campanha de vacinação contra a Gripe Influenza foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o final de junho, mas Penedo já atingiu a meta estabelecida pelo governo federal. Mais de 90% (92,44%) de todo o público prioritário residente no município já está imunizado

Apesar de até ultrapassar o índice geral da campanha contra o vírus que pode ser letal, ainda resta vacinar pessoas de três grupos prioritários em Penedo: adultos da faixa etária de 55 a 59 anos, gestantes e crianças de 06 meses até seis anos de vida.

Das três classes apontadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), apenas as gestantes serão atendidas conforme agendamento de consultas pré-natal.

“Nós já vacinamos cerca de 18 mil pessoas em Penedo nesta campanha”, informa Jamila Gabriela Peixoto, enfermeira e Diretora de Epidemiologia e Imunização da SEMS Penedo.

“Nós estávamos agendando horário para o usuário receber a vacina, por meio dos agentes de saúde, mas como o público prioritário de agora é menor, não precisa mais, basta se dirigir até a unidade de saúde”, esclarece Jamila Peixoto.

Para receber a vacina contra gripe que até 23 de março causou 205 óbitos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, o usuário do SUS precisa levar seu cartão de vacina para ser imunizado.

No caso dos adultos, se esquecer de levar ou mesmo se não tiver o cartão, o registro será feito na unidade de saúde. Já para as crianças é obrigatório que o pai, mãe ou responsável apresente o cartão de vacina do menino ou menina de até 6 anos de idade.

A Diretora de Epidemiologia e Imunização da SEMS Penedo acrescenta que a vacinação ocorre em todas as 20 unidades de saúde do município, no horário de 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

