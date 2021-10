Secretaria de Saúde de Penedo informa antecipação da dose da vacina Pfizer

Quem tomou a primeira dose da vacina Pfizer em Penedo até o dia 07 de agosto pode se dirigir até a Central de Vacinação para receber a segunda dose do imunizante contra o coronavírus.

A medida é válida para qualquer pessoa vacinada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), até a data acima especificada, com a vacina Pfizer.

A antecipação do esquema vacinal pode ser feita a partir de hoje (terça-feira, 19) e estará disponível até a próxima sexta-feira, 21, na Central de Vacinação contra Covid-19 que funciona das 8h às 16 horas, no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro.

A campanha de imunização contra o coronavírus desenvolvida pela SEMS Penedo já administrou mais de 66 mil doses na população.

Os dados mais recentes da Secretaria de Saúde de Penedo mostram que 41.024 pessoas residentes em Penedo ou que trabalham no município na área de saúde receberam a primeira dose da vacina contra Covid.

O total de pessoas com segunda dose aplicada em Penedo é de 24.692 e 916 com reforço já realizado, ampliação da campanha que atende atualmente a população idosa com idade acima dos 60 anos e todos os trabalhadores da área de saúde, observando o intervalo de tempo da aplicação da segunda dose.

