Secretaria de Saúde de Penedo intensifica prevenção e combate ao câncer em mulheres

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo iniciou a campanha do Outubro Rosa pela zona rural do município, meio que recebe a mesma assistência disponível na cidade, conforme orientação do Prefeito Ronaldo Lopes.

O trabalho foi aberto na quarta-feira, 06, na unidade do povoado Santa Margarida, onde famílias das localidades próximas também são atendidas. O foco do Outubro Rosa é desenvolver ações de prevenção para a saúde feminina.

O Secretário Guilherme Lopes informa que todos os 20 postos da rede de atenção básica serão contemplados com o trabalho de serviços e educação (confira calendário abaixo da notícia).

A campanha Outubro Rosa leva às usuárias do SUS em Penedo consulta médica, exame de citologia, solicitação de mamografia e orientação especializada sobre câncer de mama, do colo do útero e de boca, os dois primeiros de maior incidência entre as brasileiras.

Além disso, o público feminino tem acesso a testes rápidos de glicemia, ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e aferição de pressão arterial.

Mamografias

Sobre o exame de imagem para detectar problemas na mama, Guilherme Lopes explica como se dá o acesso ao setor onde as mamografias são realizadas em Penedo.

“O nosso Centro de Diagnóstico está de portas abertas para toda a população de 50 a 69 anos para realizar a mamografia, basta apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS”, explica o gestor da pasta.

Fora dessa faixa etária, a mamografia é feita mediante encaminhamento médico, com resultado disponível em até cinco dias ou em 24 horas para casos de urgência.

Nos últimos três meses, a SEMS Penedo realizou mais de mil mamografias.

CRONOGRAMA DIA D OUTUBRO ROSA NOS POSTOS DE SAÚDE DE PENEDO

06/10- Abertura no PSF Santa Margarida

13/10- Cohab

14/10- Ponta Mofina

14/10 -Centro

15/10 – Capela

19/10 -José Edileno

19/10 – Raimundinho 08

19/10 – Centro de Diagnóstico

20/10 – Gabriel 04

20/10 – Tabuleiro dos Negros

20/10- Santo Antônio

20/10 – Oiteiro

20/10- Raimundinho 09

20/10 – Sesi

21/10- Conjunto Rosete Andrade

21/10- Vitória

21/10- Gabriel 05

21/10-Palmeira Alta

22/10- Cooperativa 1º e 2º Núcleo

25/10- Sao José

26/10 – Ação no Comércio/Centro Histórico

26/10- Marituba do Peixe

27/10- Vila Matias

por Fernando Vinícius – Decom PMP