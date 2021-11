Secretaria de Saúde de Penedo promove Dia D da campanha Novembro Azul

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo promove nesta quarta-feira, 10, o Dia D da campanha Novembro Azul, ação direcionada à saúde do homem.

A campanha que intensifica o combate ao câncer de próstata está programada para acontecer nas unidades da rede de atenção básica da SEMS Penedo, na cidade e na zona rural, durante todo mês.

Os cuidados com a saúde do homem penedense incluem consulta médica com realização do exame PSG, utilizado no diagnóstico do câncer de próstata, e a realização de testes rápidos de HIV, hepatite e glicemia, assim como aferição de pressão arterial.

As equipes da Secretaria de Saúde de Penedo promovem ainda rodas de conversa e atendimento na área de saúde bucal nas salas de espera, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Habitação e Desenvolvimento Social (SEMDSH) por meio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

A médica Maria Arlete Souza, da Unidade Básica do bairro São José, falou sobre a importância do Dia D.

“É um momento muito especial, pois a rede de saúde da família está buscando esses homens para orientá-los e esse tipo de evento é muito importante porque falar sobre a doença, os sintomas e mostrar que a saúde masculina também é fundamental”.

Um dos atendidos hoje foi o senhor Eduardo Lisboa, de 60 anos. “Fazer parte dessa campanha me deixa muito feliz pois e espero que todos os homens também tenham consciência própria. Muitos deixam de fazer o exame e quando chega no médico não tem mais jeito”, disse o aposentado.

“Ainda existe um certo preconceito em relação ao exame do toque, mas sabemos que 90% dos casos possuem mais chances de cura quando é descoberto precocemente. Por isso nós trabalhamos a campanha do Novembro Azul com empenho, avançando com mais ênfase na atenção da saúde masculina” afirma o Secretário de Saúde Guilherme Lopes.

por Fagner Honorato (Assessoria SEMS Penedo) com edição Decom PMP