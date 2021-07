Secretaria de Saúde de Penedo recebe novos veículos

A frota de veículos que atende as demandas da Secretaria de Saúde de Penedo ganhou mais cinco carros. O investimento melhora a qualidade do transporte da pasta, principalmente para pacientes assistidos por Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Diariamente, dezenas de penedenses fazem tratamento oncológico em Maceió ou hemodiálise, neste caso em Arapiraca. Além disso, há demandas judicializadas de pacientes que recebem assistência em Salvador-BA ou Recife-PE.

Em muitos casos, o TFD é feito por turno, diferente da maioria de outros municípios que levam todos os pacientes, geralmente saindo ainda de madrugada, e voltam somente quando o último tiver recebido o atendimento, já no período noturno.

Em Penedo, o público que depende desses deslocamentos é assistido com mais dignidade e terá prioridade de uso dos cinco novos veículos entregues nesta quinta-feira, 29. Com isso, carros da escala do TFD serão destinados para deslocamentos na cidade e na zona rural.

A frota própria da Secretaria Municipal de Saúde é composta atualmente por 34 veículos, inclusive motos. Carros locados são 17, segundo o Diretor de Transporte da SEMS Penedo, Lúcio Seixas Serapião.

“Quem faz a saúde funcionar não é o secretário e nem o prefeito. É a equipe da rede de atenção básica, são vocês motoristas, nossos coordenadores, todo o pessoal do nosso quadro de trabalho, esses guerreiros da saúde”, afirmou o Secretário Guilherme Lopes durante a solenidade de entrega dos novos veículos.

O compromisso com a população de Penedo tem planejamento bem feito e execução acompanhada de perto, gerando benefícios aos que mais precisam do poder público.

“Somente com pacientes de oncologia, nós atendemos atualmente cerca de 140 pessoas. Para hemodiálise são mais de 30, só que esses números variam e já temos uma demanda cada vez maior para hemodiálise”, informa Lúcio Seixas sobre o aumento relacionado com as sequelas da Covid-19.

Sobre esse tipo de assistência, o Prefeito Ronaldo Lopes ressaltou que a Santa Casa de Penedo está preparando seu centro de hemodiálise, o que vai assegurar tratamento para pacientes dentro da cidade.

O apoio do governo estadual também foi enaltecido por Ronaldo Lopes, inclusive para estruturar o antigo Semep como espaço direcionado para especialidades de diversas áreas da saúde, entre elas o Centro de Especialidades em Odontologia (CEO), um dos melhores de Alagoas na assistência que será aprimorada em seu futuro endereço.

Ronaldo Lopes agradeceu também à Câmara de Vereadores, representada na solenidade por seu Presidente Júnior do Tó e demais edis, e aos parlamentares da bancada federal alagoana, responsáveis por destinar recursos ao município.

A parceria com deputados e senadores federais está mantida. Parte do custeio dos serviços da área de saúde e novos investimentos para Penedo foram assegurados durante a recente agenda de trabalho cumprida pelo Prefeito e o Secretário de Saúde em Brasília.

“É disso que Penedo precisa: fazer as coisas acontecerem e cada vez mais rápidas. A saúde de Penedo está em outro patamar e nosso compromisso é fazer com esteja cada vez melhor”, concluir o líder do governo Crescendo Com Seu Povo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP