Secretaria de Saúde de Penedo se posiciona em relação a falta de alguns medicamentos

Em entrevista ao Programa Realidade da Rádio Penedo FM, 97,3, o Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Vigilância Sanitária, Ângelo Mendes, falou sobre a reclamação de alguns pacientes da rede pública municipal sobre a falta de medicamentos que normalmente são fornecidos pela SEMS Penedo.

Ângelo Mendes explicou que devido a pandemia do novo Coronavírus, o Conisul- Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas teve problemas com o abastecimento desses medicamentos, impossibilitando a compra de diversos itens, devido ao desabastecimento provocado pela Covid-19.

Porém para resolver o problema de forma emergencial, a SEMS Penedo já está realizando um processo licitatório em caráter de urgência, para realizar essa compra, garantindo que os pacientes que fazem uso desses medicamentos, possam recebê-los o mais rápido possível. Entre os itens que estão em falta e serão comprados estão o Diazepam e o Carbonato de Lítio.

O Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Vigilância Sanitária também explicou que diversos medicamentos que antes da existência do Conisul não eram fornecidos pelo SUS, passaram a ser entregues à população após as compras começarem a serem feitas de forma consorciada.

Entrega em Casa

Outro ponto abordado durante a entrevista foi a entrega de medicamentos nas residências das pessoas com dificuldade de locomoção, entre outras questões que as impossibilitem de retirá-los na Farmácia Central do município.

Finalizando a entrevista, Ângelo Mendes destacou a importância dos agentes públicos em prestar contas à sociedade e em trabalhar para resolver os problemas da população, sendo essa uma prioridade da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

Fonte: Decom – PMP