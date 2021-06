Secretaria de Saúde de Penedo vacina gestantes e puérperas dos grupos prioritários

A Secretaria Municipal de Saúde- SEMS da Prefeitura de Penedo está vacinando gestantes e puérperas pertencentes a grupos prioritários, com 35 anos ou mais.

A imunização começa na próxima quarta-feira (23), sendo realizada no Ginásio de Esportes da Escola Estadual Ernani Mero.

Para ser imunizada a gestante ou puérpera precisa ter comorbidades, ou fazer parte do grupo de profissionais da educação, ser deficiente permanente, profissional da saúde ou quilombola.

Ao comparecer no local designado para vacinação, é preciso levar documento com foto, comprovante de residência e cartão do sus.

Também é preciso levar autorização médica e comprovação de pertencimento ao grupo prioritário. No caso das puérperas é preciso ter no máximo 45 dias do parto.

Vacinação

Além disso, a SEMS está vacinando pessoas a partir de 43 anos de idade, começando também na quarta-feira (21), com as pessoas de 44 anos e prosseguindo na quinta-feira, 22, para o público de 43.

À medida que Penedo recebe novas doses da vacina, a gestão Crescendo Com Seu Povo inclui novas faixas etárias da população, vacinando a população penedense em massa.

A campanha de vacinação contra o novo corona vírus avança em Penedo. Já foram imunizados até o momento 20.190 pessoas, cerca de 35% da população.

