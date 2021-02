Secretaria de Saúde de Penedo volta a promover ações preventivas de rotina

A equipe de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de Penedo está retomando, aos poucos, sua rotina de ações. Alguns serviços regulares estavam suspensos para evitar a disseminação do vírus COVID-19.

Na última quarta-feira, dia 24, foi realizada uma ação de promoção e conscientização de higiene bucal para crianças atendidas pelo PSF PETI, antigo SESI, respeitando os protocolos de prevenção ao coronavírus.

A equipe composta por cirurgiões dentistas, auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e educadores do PETI, tomou todos os cuidados para que os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e as normas de distanciamento social fossem preservados.

A coordenadora da Saúde Bucal, Edilaine Soares, ressaltou a importância dessas ações para instrumentalizar a população, de modo que todos se tornem agentes multiplicadores das informações.

Saúde Bucal Na Sua Casa

O atendimento aos usuários através do programa “Saúde Bucal Na Sua Casa” também está sendo retomado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Esse tipo de atendimento é feito através do consultório móvel levado até a residência do paciente acamado ou que possui dificuldade de locomoção. O cirurgião dentista é acionado pelo programa Melhor em Casa e, depois do contato com o assistente social, é alinhada a primeira visita ao paciente.

As visitas domiciliares também podem ser feitas através do programa de estratégias da Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de Penedo.

Os perfis atendidos através desse programa são gestantes na fase do puerpério, nos primeiros 7 dias de vida do bebê, e pacientes acamados, mas que não necessitam de intervenção clínica odontológica.

O programa Saúde Bucal Na Sua Casa é mais uma oferta de tratamento humanizado promovido, com excelência, pela Prefeitura de Penedo, trabalho de assistência especializada para penedenses domiciliados e/ou acamados.

por Aline Braz (assessoria Secretaria Municipal de Saúde) – Decom/PMP