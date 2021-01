Secretaria de Serviços Públicos de Penedo inicia 2021 com ações de limpeza

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Penedo começa o ano de 2021 com diversas ações de limpeza pública.

A pasta que tem à frente o engenheiro civil Ivo Costa realiza o serviço de limpeza geral em diversas ruas da cidade nos primeiros dias da nova gestão municipal, administrada pelo Prefeito Ronaldo Lopes e o Vice-Prefeito João Lucas.

O trabalho inclui a retirada de entulho das vias públicas, entre outros materiais jogados em locais inadequados.

Por conta disso, a Prefeitura de Penedo solicita a população que não jogue entulho ou lixo nas vias públicas, terreno ou outros logradouros, contribuindo assim com a limpeza em todo município.

Já no primeiro dia útil do ano, a Secretaria de Serviços Públicos recolheu lixo e entulho na Rua das Pedrinhas, localizada no bairro Senhor do Bonfim – popular Oiteiro -, iniciando o trabalho que prossegue nesta terça-feira (5), com a limpeza das margens do Rio São Francisco.

De acordo com o Secretário Ivo Costa, esse trabalho de limpeza pública já é parte do planejamento da nova gestão para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Ivo Costa também informou ainda que será divulgado, em breve, as rotas dos caminhões compactadores que realizam a coleta de lixo doméstico, inclusive na zona rural.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)