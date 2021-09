Secretaria Municipal de Esportes realiza abertura de campeonatos municipais

Nesse feriado prolongado em comemoração a Independência do Brasil, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES) realizou a abertura de competições esportivas.

Foi realizado no Estádio Alfredo Leahy, no último sábado (4), o início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que conta com a participação de 29 equipes.

Para o Diretor de Esportes, Evanílson Nunes, com o Campeonato Municipal de Campo, só quem tem a ganhar são os desportistas penedenses, que voltam a poder participar de competições do gênero.

Para isso, o Estádio Alfredo Leahy passou por diversos cuidados, antes do início dos jogos, como pintura, capinação, instalação de novos alambrados, dentre outros.

Givaldo Vasconcelos, Secretário de Esportes convida a população a prestigiar o campeonato cujo as equipes disputarão o título, para definir o campeão desse primeiro torneio de futebol de campo, desde o inicio da pandemia.

Futsal para adultos

Também teve início na noite desse feriado de Sete de Setembro, o Campeonato de Futsal Adulto no Ginásio Padre Manoel Vieira, que foi totalmente reformado e hoje conta com uma infraestrutura digna de receber o torcedor penedense.

O jogo de estreia foi entre as equipes Raimundinho X Sobras do Mundo. O campeonato conta com 17 equipes divididas em três grupos.

Os grupos e regulamentos tanto do Campeonato de Futebol de Campo, tanto do Futsal foram definidos por meio de congressos esportivos, durante os encontros foram sorteadas as equipes e definidos os critérios.

.Os jogos serão realizados de acordo protocolos de controle sanitário relacionados com a pandemia de Covid-19, determinados pela fase amarela do Protocolo de Distanciamento Social Controlado.

Dessa forma, os jogos poderão contar com público máximo de 500 pessoas, uso de máscara e higienização com álcool 70%.

