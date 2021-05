Secretaria Municipal de Saúde amplia vacinação para 55 anos em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo vacina pessoas a partir de 55 anos de idade.

Nesta quinta-feira (27) estão sendo vacinados a população com 57 anos, prosseguindo para 56 anos na sexta-feira (28) e 55 anos no sábado (29).

A imunização de novas faixas etárias abaixo de 60 anos de idade, teve início na terça-feira (25), com pessoas de 59 anos, vacinando na quarta-feira (26) o público-alvo, a partir de 58 anos.

A medida que Penedo recebe novas doses da vacina, a gestão Crescendo Com Seu Povo avança na campanha de imunização contra o coronavírus, incluindo novas faixas etárias da população, vacinando dessa forma a população penedense em massa.

Já foram vacinados até o momento 14.479 pessoas, mais de 20% da população do município.

A imunização ocorre na Central de Vacinação contra Covid-19, que funciona na Escola Estadual Ernani Méro, das 7h as 17 horas. As pessoas que façam parte do grupo prioritário a ser imunizado devem levar documento oficial com foto e o cartão do SUS.

