Secretário Alexandre Ayres assegura mais investimentos para Penedo

O Secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, garantiu mais investimentos para Penedo durante visita técnica que fez ao município nesta sexta-feira, 18.

Ao lado do Prefeito Ronaldo Lopes e do Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, o gestor da Sesau Alagoas esteve na Unidade de Referência em Síndromes Gripais, Central de Vacina contra Covid-19, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Diagnóstico e no antigo hospital Semep.

Alexandre Ayres garantiu novos equipamentos para a UPA de Penedo se comprometeu em destinar recursos para que o antigo Semep volte a funcionar, agora como centro de especialidades médicas e odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O imóvel adquirido com recursos próprios do município em 2020, durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, também será o novo endereço do Laboratório Municipal e do Centro de Saúde da Mulher, conforme informou o Prefeito Ronaldo Lopes.

Durante as visitas, Alexandre Ayres conversou com técnicos de todos os setores, conferiu as instalações e foi entrevistado por emissora de rádio local, fez uma live para suas redes sociais e participou, ao vivo, de programa jornalístico de tv da capital alagoana.

Penedo Contra o Coronavírus

O Secretário Estadual de Saúde destacou o excelente trabalho de vacinação contra Covid-19 desenvolvido em Penedo, exemplo para os demais municípios alagoanos, conforme afirmou.

Aproximadamente 35% do público-alvo da campanha de imunização (pessoas com 18 anos ou mais) já recebeu pelo menos a 1ª dose em Penedo. Outro ponto positivo está relacionado com a conclusão das vacinas, com percentual de cerca de 95% de pessoas também vacinadas com a 2ª dose no município.

Os resultados alcançados pela Secretaria Municipal de Saúde serão apresentados aos demais municípios de Alagoas por meio de videoconferência, conforme solicitação do gestor da Sesau ao setor de Vigilância Epidemiológica e Imunização da SEMS.

O alto índice de cobertura vacinal é resultado de um planejamento bem executado, que inclui a realização de busca ativa para quem perdeu a data da receber a segunda dose e disponibilização de transporte para moradores da zona rural, além da assistência em domicílio para pessoas acamadas ou impossibilitadas de se locomover.

por Fernando Vinícius – Decom PMP